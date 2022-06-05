Haberler Magazin Oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya şantaj!

Ünlü oyuncu Naz Elmas, 2019 yılında iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Erol Özmandıracı'ya sosyal medyadan bir mesaj geldi. Kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Özmandıracı, bu mesajları yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden şantajcıdan şikayetçi oldu.