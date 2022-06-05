Oyuncu Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’ya şantaj!

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi ünlü iş adamı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi.
Ünlü oyuncu Naz Elmas, 2019 yılında iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Erol Özmandıracı'ya sosyal medyadan bir mesaj geldi. Kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Özmandıracı, bu mesajları yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden şantajcıdan şikayetçi oldu.
Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi ünlü iş adamı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu.
Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Günlerce süren şantaj mesajları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Erol Özmandıracı, mesajları yayınlama tehdidiyle kendisinden 30 bin dolar talep eden şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.