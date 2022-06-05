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Haberler Magazin Oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya şantaj!

Oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya şantaj!

Ünlü oyuncu Naz Elmas, 2019 yılında iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Erol Özmandıracı'ya sosyal medyadan bir mesaj geldi. Kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Özmandıracı, bu mesajları yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden şantajcıdan şikayetçi oldu.

05.06.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022, 17:11

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi ünlü iş adamı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi.

Oyuncu Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’ya şantaj!

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu.

Oyuncu Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’ya şantaj!

Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.

Oyuncu Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’ya şantaj!

ŞİKAYETÇİ OLDU

Günlerce süren şantaj mesajları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Erol Özmandıracı, mesajları yayınlama tehdidiyle kendisinden 30 bin dolar talep eden şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Oyuncu Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’ya şantaj!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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