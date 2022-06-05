Asıl adı Hakan Durmuş olan bandalı ve gözlüklü tarzı ile tanınan Killa Hakan'dan kötü haber geldi.
Almanya'da yaşayan asıl adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Killa Hakan'ın son sağlık durumunu yakın arkadaşı Massaka, sosyal medya hesabından açıkladı.
Asıl adı Hakan Durmuş olan bandalı ve gözlüklü tarzı ile tanınan Killa Hakan'dan kötü haber geldi.
Rapçi Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı. Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki şarkıcı ölüm kalım savaşı veriyor. Killa Hakan'ın yakın dostu Massaka yeni bir açıklamada bulundu.
Almanya'dsa yaşayan 49 yaşındaki Killa Hakan, hastanede yaşam savaşı veriyor. Killa Hakan'ın can dostu Massaka, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Massaka Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İşte o paylaşım...
"Killa Hakan uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Kendisi şuan komada. Biz Berlin'de yanındayız. Ortalıkta dönen yanlış bilgilere itibar etmeyin"