Haberler Magazin Ünlü rapçi Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber!

Almanya'da yaşayan asıl adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Killa Hakan'ın son sağlık durumunu yakın arkadaşı Massaka, sosyal medya hesabından açıkladı.