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Haberler Magazin Ünlü rapçi Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber!

Ünlü rapçi Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber!

Almanya'da yaşayan asıl adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Killa Hakan'ın son sağlık durumunu yakın arkadaşı Massaka, sosyal medya hesabından açıkladı.

05.06.2022, 14:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022, 14:59

Asıl adı Hakan Durmuş olan bandalı ve gözlüklü tarzı ile tanınan Killa Hakan'dan kötü haber geldi.

Ünlü rapçi Killa Hakan’dan sevenlerini üzen haber!

Rapçi Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı. Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki şarkıcı ölüm kalım savaşı veriyor. Killa Hakan'ın yakın dostu Massaka yeni bir açıklamada bulundu.

Ünlü rapçi Killa Hakan’dan sevenlerini üzen haber!

Almanya'dsa yaşayan 49 yaşındaki Killa Hakan, hastanede yaşam savaşı veriyor. Killa Hakan'ın can dostu Massaka, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Ünlü rapçi Killa Hakan’dan sevenlerini üzen haber!

Massaka Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ünlü rapçi Killa Hakan’dan sevenlerini üzen haber!

İşte o paylaşım...

Ünlü rapçi Killa Hakan’dan sevenlerini üzen haber!

"Killa Hakan uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Kendisi şuan komada. Biz Berlin'de yanındayız. Ortalıkta dönen yanlış bilgilere itibar etmeyin"

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