Barış Murat Yağcı sevgilisiyle olan pozunu paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Barış veda etmeden önce şu sözleri söylemişti:

"Bugün hissetmiştim ama kimseye söylememiştim. Yaptığım hata affedilebilecek bir hata değildi ve burası bu hatayı kaldırabilecek bir yer değil. Burada performans çok önemli çünkü performansım olmadan potalardan çıkmak da zaten beni üzüyordu."