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Oktay Kaynarca: Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelin 'yaza merhaba partisi' katıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kaynarca, bu sene tatil yapmayacağından ve yeni projesi için hazırlık içinde olduğundan bahsetti.