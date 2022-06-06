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Oktay Kaynarca: Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelin 'yaza merhaba partisi' katıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kaynarca, bu sene tatil yapmayacağından ve yeni projesi için hazırlık içinde olduğundan bahsetti.

06.06.2022, 14:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022, 14:17

Bodrum Yarımadası'nın kuzey kıyısında, Ege'nin en özel koylarından Cennet Koyu'nda geçtiğimiz yıl kapılarını açan bir otel, 2022 sezonuna düzenlemiş olduğu organizasyonla merhaba dedi.

Oktay Kaynarca: Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum

Geceye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Geceye katılan Oktay Kaynarca muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oktay Kaynarca: Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum

Posta'nın haberine göre; Kaynarca, "Bu sene pek tatil yapamayacağım. Yeni projemin hazırlıkları olacak. Beni Bodrum'da göremezsiniz. Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum" dedi.

Oktay Kaynarca: Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum

Öte yanda; Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği dizi, eylül ayında ATV'de yayınlanacak. Çekimleri haziran sonunda başlayacak yapımın adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak.

Oktay Kaynarca: Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum

Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, adını Nesimi'nin efsane bir şiirinden alıyor.

Oktay Kaynarca: Sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyorum

Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in yazdığı dizide, Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat verecek. Ünlü oyuncunun rolünün adı ise 'Cezayir'.

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