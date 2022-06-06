Songül Öden ve Şükran Ovalı yaz sezonunu açtı

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin, 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, kızlarıyla birlikte tatil sezonunu açtı.
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ve kendisi gibi oyuncu ve yakın arkadaşı Songül Öden birlikte tatile çıktı. Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin ve kızları Mihran Ela da ikiliye eşlik etti. Güzel oyuncular tatillerinden kareler payllaşmayı da ihmal etmedi.
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin, 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, kızlarıyla birlikte tatil sezonunu açtı.
Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şükran Ovalı'ya meslektaşı Songül Öden de eşlik etti.
Objektif karşısında bikinisiyle poz veren ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Nerede tatil yaptığını belirtmeyen 37 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına; Pelin Ermiş, Songül Öden ve Pelin Öztekin gibi ünlü isimler yorum yaptı.
Güzel oyuncuların tatil pozları oldukça beğenildi.