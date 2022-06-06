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Songül Öden ve Şükran Ovalı yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ve kendisi gibi oyuncu ve yakın arkadaşı Songül Öden birlikte tatile çıktı. Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin ve kızları Mihran Ela da ikiliye eşlik etti. Güzel oyuncular tatillerinden kareler payllaşmayı da ihmal etmedi.