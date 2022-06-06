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Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Birçok dizi ve sinema filmlerinde rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında hayatını kaybetti. Kurt'un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç oyuncu ani ölümüyle sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

06.06.2022, 10:50 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022, 10:50

Arka Sokaklar, Veda, Anadolu Kartalları, Umutsuz Ev Kadınları, Kanıt, Fetih 1454 gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Acı haberi, Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu duyurdu.

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Vefat haberini duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

İLKER KURT KİMDİR?

3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı.

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu.

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

İLKER KURT DİZİ VE FİLMLERİ

Su Sinekleri

Aşkım Aşkım

Hırsız

Cinlerle Periler

Kınalı Kar

Hırçın Menekşe

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Kalp Gözü

Şeytan Sofrası

Melekler Adası

Bodrum Hakimi

Kapıları Açmak

Bir Çift çizme

Sensiz Olmuyor

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Acı Hayat

Sessiz Gemiler

Hepsi 1

Yakılan Umutlar

Elveda Derken

Ayrılık

Kanıt

Umutsuz Ev Kadınları

Kurtlar Vadisi

Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Polis Akademisi: Alaturka

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Antep Fıstığı

Karımı Gördünüz mü?

Arka Sokaklar

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