Ünlü oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi

Arka Sokaklar, Veda, Anadolu Kartalları, Umutsuz Ev Kadınları, Kanıt, Fetih 1454 gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve sinema filmlerinde rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında hayatını kaybetti. Kurt'un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç oyuncu ani ölümüyle sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Arka Sokaklar, Veda, Anadolu Kartalları, Umutsuz Ev Kadınları, Kanıt, Fetih 1454 gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi, Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu duyurdu.
Vefat haberini duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
İLKER KURT KİMDİR?
3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı.
Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu.
Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.
İLKER KURT DİZİ VE FİLMLERİ
Su Sinekleri
Aşkım Aşkım
Hırsız
Cinlerle Periler
Kınalı Kar
Hırçın Menekşe
Kalp Gözü
Şeytan Sofrası
Melekler Adası
Bodrum Hakimi
Kapıları Açmak
Bir Çift çizme
Sensiz Olmuyor
Acı Hayat
Sessiz Gemiler
Hepsi 1
Yakılan Umutlar
Elveda Derken
Ayrılık
Kanıt
Umutsuz Ev Kadınları
Kurtlar Vadisi
Polis Akademisi: Alaturka
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
Antep Fıstığı
Karımı Gördünüz mü?
Arka Sokaklar