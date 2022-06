"Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: "Ben ne dersem o!" Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır.