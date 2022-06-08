Killa Hakan’dan haber var! Ünlü rapçinin son sağlık durumu...

"Selam arkadaşlar, baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum. İyileşmeye çalışıyorum, sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam."