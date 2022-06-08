Killa Hakan’dan haber var! Ünlü rapçinin son sağlık durumu...

Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan'ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı ve meslektaşı Massaka sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Ünlü rapçi Killa Hakan'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen haber gelmişti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve hastanede tedavi gören ünlü rapçi dört gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan için dua isteyen yakın arkadaşı Massaka, yeni bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...
Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan'ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı ve meslektaşı Massaka sosyal medya hesabından açıklamıştı.
"UZUN ZAMANDIR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU"
Massaka son açıklamasında; "Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
"YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"
Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulunmuş ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz" demişti.
KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM
Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin her fırsatta bilgi vermeye devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı.
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Massaka, Killa Hakan'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi:
"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."
"MÜCADELEYE DEVAM"
Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında bir paylaşım yapmış ve hayranlarına şu sözlerle seslenmişti:
"Selam arkadaşlar, baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum. İyileşmeye çalışıyorum, sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam."