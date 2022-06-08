Özge Gürel: Düğün hakkında detay sormayın!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.
Rol aldıkları dizide tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haberi vermiş ve evleneceklerini duyurmuştu. Çift, şimdiden evlilik hazırlıklarına başladı. İkili, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çiftten Gürel, "Düğün hakkında detay sormayın" ifadelerini kullandı.
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.
Posta'nın haberine göre; yazlık alışverişlerini tamamlayan çift "Düğün hakkında detay sormayın" dedi.
'HİÇ SÜRPRİZ BIRAKMIYORSUNUZ'
Özge Gürel "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz" diyerek şakayla karışık sitem etti.
Bazı bölümleri İtalya'da çekilen 'Kiraz Mevsimi' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu "İtalya'nın bizim için özel anıları var" diye konuştu.
Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "Uf midemde hep kelebekler hep bir karın ağrısı. Çok aşığım sevgilim."
"Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun hep ol hep."