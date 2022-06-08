  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...

Son olarak Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'da rol alan usta sanatçı Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatur hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın kızı olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...

08.06.2022, 16:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022, 16:38

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, atı ve kılıcıyla bir döneme damga vurdu. Kariyeri öte dursun, Cüneyt Arkın özel hayatıyla konuşulmaktan hiçbir zaman hoşlanmadı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı...

Murat ve Kaan adındaki oğullarını tüm Türkiye tanıyordu. Zaman zaman ekranlarda yer alan iki delikanlı, babalarına benzerliğiyle de dikkat çekti.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı...

Ancak Cüneyt Arkın hakkında herkesi şaşkına çeviren bir bilgi ortaya çıktı. Usta oyuncunun meğer kızı da varmış.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı...

MEĞER KIZI DA VARMIŞ...

Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı...

Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı...

Uzun yıllar boyunca birbiriyle görüşmeyen baba ve kız, 50 yıldan uzun bir süredir ayrıydı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı...

Öte yandan bir canlı yayında Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne hakkında soru yöneltildiğinde efsane oyuncu bu soruyu onları tanımadığı şeklinde cevaplamıştı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı...

İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA