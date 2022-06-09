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Haberler Magazin Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Son olarak Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Tutkun' karakterine hayat vermiş olan oyuncu Elif Doğan, sosyal medya hesabından kendisini kahreden vefat haberini işte böyle duyurdu...

09.06.2022, 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022, 10:13

Destan dizisinde Tutkun karakterine hayat veren Elif Doğan'dan üzen haber geldi.

Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Atv'de yayınlanan 'Gençliğim Eyvah' ve son olarak 'Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu, annesi Dilek Doğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Sevenlerinin karşısına en son Destan'da canlandırdığı Tutkun karakteri ile çıkan genç oyuncu, diziye 19. bölümde ölüm sahnesi ile veda etmişti.

Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Elif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile annesinin vefat haberini duyurdu.

Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

İşte genç oyuncunun o paylaşımı...

Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

"Pamuk annemi dün akşam kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Rami Hacı Camii'nden kaldırılıp, Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecektir."

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