Haberler Magazin Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Son olarak Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Tutkun' karakterine hayat vermiş olan oyuncu Elif Doğan, sosyal medya hesabından kendisini kahreden vefat haberini işte böyle duyurdu...