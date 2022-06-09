Elif Doğan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Destan dizisinde Tutkun karakterine hayat veren Elif Doğan'dan üzen haber geldi.
Son olarak Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Tutkun' karakterine hayat vermiş olan oyuncu Elif Doğan, sosyal medya hesabından kendisini kahreden vefat haberini işte böyle duyurdu...
Destan dizisinde Tutkun karakterine hayat veren Elif Doğan'dan üzen haber geldi.
Atv'de yayınlanan 'Gençliğim Eyvah' ve son olarak 'Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu, annesi Dilek Doğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Sevenlerinin karşısına en son Destan'da canlandırdığı Tutkun karakteri ile çıkan genç oyuncu, diziye 19. bölümde ölüm sahnesi ile veda etmişti.
ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU
Elif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile annesinin vefat haberini duyurdu.
İşte genç oyuncunun o paylaşımı...
"Pamuk annemi dün akşam kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Rami Hacı Camii'nden kaldırılıp, Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecektir."