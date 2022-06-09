Tolga Karel yaşadığı zor günleri anlattı

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, 2017 tılında Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitti.
Yaprak Dökümü dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya gitmiş ve TIR şoförü olmuştu. Orada evlenen, çocukları olan ve işleri büyüten Karel, çoğu zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karel, son olarak Amerika'da geçen 5 yılını ve yaşadığı zorlukları bir paylaşımla anlattı.
Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, 2017 tılında Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitti.
Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak istediğini söyleyen Karel, hayaline emin adımlarla ilerlemeye başladı.
İlk yatırımını 2020 yılında yapan Tolga Karel, Florida'da ev satın aldı. Eski oyuncu 320 bin dolar ödediği evin fotoğraflarını Instagram'da şöyle paylaştı:
"Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..."
Çok geçmeden işleri ilerleten Karel, Ekim 2021'de eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için Florida'nın gözde bölgelerinden birinde arsa aldı.
Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Karel fotoğrafların altına "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün" notunu düştü.
Tolga Karel geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları Instagram'da takpçileri ile paylaştı. 'Maddi bir kaygım kalmadı' diyen Karel, 'banka hesabımdaki 83 dolar ile yeniden hayata başlamak zorunda kaldım' dedi.
"5 yıl evvel bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı huzuru bulmak üzerine... iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımda sadece 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım. Çok zor yıllardı. Dilini, dinini, kültürünü bilmediğin bir ülkede tutunacak bir dal bulmak."
"Eşim bana bu geçen yıllarda 3 tane pırlanta gibi çocuk verdi. Yaptığım işe sımsıkı sarıldım ve çok çalıştım. Allahım'a şükür para varlık ile ilgili bir kaygım kalmadı."
"Dünya aynı dünya değil belki ama ben aynı benim... Aynı Tolga'yım! Dimdik ayakta ve her gün 'bir gün daha' yaşamama müsaade eden Rabbim'e dualarımla...Aynı ben"
Geçtiğimiz kasım ayında 4. kez baba olacağını duyuran Tolga Karel mayıs ayında oğluna kavuştu. 24 Nisan'da babasını kaybeden ancak cenazesine katılamayan Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.