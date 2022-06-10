Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler ile hayatını 2019 yılında birleştirdi.
Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi tescilli güzel Berfu Yenenler, oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete'yi ise 2021'de kucaklarına aldı. Ünlü çiftten Berfu Yenenler, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.
Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler ile hayatını 2019 yılında birleştirdi.
Mutlu evlilikleri olan çiftin 2019 yılında ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.
Paylaşımlarıyla ses getiren Berfu ve Eser Yenenler, yeni paylaşımlarıyla magazin gündemine geldi.
EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ AŞK DOLU MESAJLARLA KUTLADILAR!
Ünlü çift, bugün evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan aşk dolu mesajlarla kutladı.
"YOLCULUK UZUN AMA…"
Berfu Yenenler evlilik yıl dönümlerine özel bir fotoğraf paylaşara fotoğrafın altına, "Yolculuk uzun ama seninle çok güzel.
Bu yolu benimle yürüdüğün için, tümseklerde elimden tuttuğun, önümdeki taşları kaldırdığın için teşekkür ederim kocacığım. İyi ki evlendik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi.
"HER GEÇEN YIL…"
Eser Yenenler ise evlendikleri günden bir fotoğraf paylaşarak, "Her geçen yıl daha da güzelleşen, derinleşen, kalabalıklaşan… Evliliğimizin 3. yılı kutlu olsun biricik karıım" ifadelerini kullandı.