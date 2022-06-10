Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

"HER GEÇEN YIL…"

Eser Yenenler ise evlendikleri günden bir fotoğraf paylaşarak, "Her geçen yıl daha da güzelleşen, derinleşen, kalabalıklaşan… Evliliğimizin 3. yılı kutlu olsun biricik karıım" ifadelerini kullandı.