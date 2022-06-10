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Haberler Magazin Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi tescilli güzel Berfu Yenenler, oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete'yi ise 2021'de kucaklarına aldı. Ünlü çiftten Berfu Yenenler, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

10.06.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022, 15:57

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler ile hayatını 2019 yılında birleştirdi.

Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

Mutlu evlilikleri olan çiftin 2019 yılında ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.

Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

Paylaşımlarıyla ses getiren Berfu ve Eser Yenenler, yeni paylaşımlarıyla magazin gündemine geldi.

Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ AŞK DOLU MESAJLARLA KUTLADILAR!

Ünlü çift, bugün evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan aşk dolu mesajlarla kutladı.

Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

"YOLCULUK UZUN AMA…"

Berfu Yenenler evlilik yıl dönümlerine özel bir fotoğraf paylaşara fotoğrafın altına, "Yolculuk uzun ama seninle çok güzel.

Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

Bu yolu benimle yürüdüğün için, tümseklerde elimden tuttuğun, önümdeki taşları kaldırdığın için teşekkür ederim kocacığım. İyi ki evlendik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi.

Berfu Yenenler: Yolculuk uzun ama seninle çok güzel!

"HER GEÇEN YIL…"

Eser Yenenler ise evlendikleri günden bir fotoğraf paylaşarak, "Her geçen yıl daha da güzelleşen, derinleşen, kalabalıklaşan… Evliliğimizin 3. yılı kutlu olsun biricik karıım" ifadelerini kullandı.

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