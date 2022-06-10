Gülben Ergen ’Hayatınızda biri var mı?’ sorusuna bakın ne cevap verdi!

Geçtiğimiz aylarda Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıkan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği rahatsızlık üzerine yavaş yavaş kendisini toparlayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Takipçilerinin sorularına yanıt veren Ergen, 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna bakın ne yanıt verdi...
Geçtiğimiz aylarda Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıkan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı, bugün sosyal medyadan hayranlarının sorularını yanıtladı.
Ünlü şarkıcıya en fazla 'hayatınızda biri var mı?' sorusu yöneltildi.
"NET CEVABI: YOK!"
Gelen sorular üzerine bir açıklama gereği duyan Gülben Ergen, "Konser aralarında yaşamımda okulların tatil olması, karne telaşı, yazlığa gitme hazırlıkları, stüdyoda #şarkı seçimi gibi yaşamsal faliyetlerim, sorumluluklarım var.
Hayatınızda biri var mı? Sorusunun net cevabı. Yok" ifadelerini kullandı.
"MUTLULUĞUMUN, SEVİNCİMİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEM"
Ayrıca Ergen, "Öyleymiş, böyleymiş, şuymuş, buymuş yakıştırmalarının ve zerre doğruluk payı olmayan haberlerin hiç biri #doğru değil. Olsa saklamam. Mutluluğumun, sevincimin üstünü örtmem" notunu ekledi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, dün Düzce'de konser verdi. Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıkan ünlü şarkıcı ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı.
Sahnede fenalaşarak yere yığılan Gülben Ergen, hayranlarını korkuttu. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı. Gülben Ergen'in düşüş anı ise kameralara anbean yansıdı.
Sanatçının baygınlık geçirmesi sevenlerini de üzdü. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce'den özel araçla İstanbul'a geldi ve tedavisi yapıldı.