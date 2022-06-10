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Gülben Ergen 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna bakın ne cevap verdi!

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği rahatsızlık üzerine yavaş yavaş kendisini toparlayan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Takipçilerinin sorularına yanıt veren Ergen, 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna bakın ne yanıt verdi...