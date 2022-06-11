Nihan Ünsal’dan ihanet iddialarına yanıt geldi

CANLI YAYINDA İDDİALARA YANIT VERDİ



Burak Sergen, son olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Nihan Ünsal'ın Mustafa Ersin Şenkurt ile birlikte olduğunu iddia etti. Mustafa Ersin Şenkurt ve Nihan Ünsal, 2. Sayfa'nın canlı yayınına bağlandı. Hakkındaki iddialara yanıt veren Ünsal şöyle konuştu: Mustafa Ersin 20 yıllık dostum, kardeşim. Kendisi zaten bir hayat mücadelesinde çocuk yaşlardan beri. Böyle bir konuya dahil olması bile çok üzücü.