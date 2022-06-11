Nihan Ünsal’dan ihanet iddialarına yanıt geldi

Usta oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz yıl haziran ayında Nihan Ünsal ile evlenmişti. Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sergen'in, Ünsal'ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.
Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz Haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle evlenmişti. Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncu, Ünsal'ın ihanetiyle sarsılmış ve boşanma davası açmıştı. İhanetle suçlanan Ünsal'dan ise yeni bir açıklama geldi.
Usta oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz yıl haziran ayında Nihan Ünsal ile evlenmişti. Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sergen'in, Ünsal'ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Ünlü oyuncu eşiyle yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından sildi, Nihan Ünsal ise sosyal medya hesaplarını kapattı. Ünsal'ın, İzmirli iş insanı Özer Kocer ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa bir süre sonra da Ünsal ile Kocer'in el ele fotoğrafları basına yansıdı.
AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI
Yaşananların ardından Burak Sergen, avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi...
"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra 03.06.2021 tarihinde derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili 05.10.2021 tarihinde yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler ve görsel medyada yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır. "
"Bilindiği üzere kısa bir süre önce ağır derecede Covid geçirerek uzun bir tedavi sürecinden çıkan ve derhal rol aldığı dizinin çekimlerine, işine dönen müvekkilim henüz rahatsızlığının verdiği etkiyi bile atamamışken, çok güvendiği ve aşkla bağlı olduğu eşi Nihan Ünsal Sergen'in yazılı ve görsel basına yansıyan ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür."
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI
"Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuki süreci bugünden itibaren başlatmıştır."
"Bu olay sebebiyle; müvekkilim iyi günde, kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu son durumdan üzüntü duyan tüm yakınları, sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız. Saygılarımızla... Burak Sergen vekili Av. Uğur Sıtkı."
CANLI YAYINDA İDDİALARA YANIT VERDİ
Burak Sergen, son olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Nihan Ünsal'ın Mustafa Ersin Şenkurt ile birlikte olduğunu iddia etti. Mustafa Ersin Şenkurt ve Nihan Ünsal, 2. Sayfa'nın canlı yayınına bağlandı. Hakkındaki iddialara yanıt veren Ünsal şöyle konuştu: Mustafa Ersin 20 yıllık dostum, kardeşim. Kendisi zaten bir hayat mücadelesinde çocuk yaşlardan beri. Böyle bir konuya dahil olması bile çok üzücü.
"ATILAN İFTİRADAN DOLAYI HAKLARIMI ARAYACAĞIM"
Mustafa Ersin ise "Nihan ile biz dostuz. Kardeş ilişkisi yaşıyoruz. Nihan beni tekerlekli sandalyemle maçlara götürür sosyalleşmem adına. Şok oldum, gülme krizine girdim evde. Böyle bir şey olabilir mi? Atılan iftiradan dolayı haklarımı arayacağım" diye konuştu.