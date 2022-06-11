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Pınar Altuğ'un kızı Su mezun oldu

Bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş, çift kızlarını 2009'da kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle bilinen çiftin kızları Su ortaokuldan mezun oldu. Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından mezuniyete dair anları, "Ne ara büyüdün sen" notuyla paylaştı.