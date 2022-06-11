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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un kızı Su mezun oldu

Pınar Altuğ'un kızı Su mezun oldu

Bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş, çift kızlarını 2009'da kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle bilinen çiftin kızları Su ortaokuldan mezun oldu. Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından mezuniyete dair anları, "Ne ara büyüdün sen" notuyla paylaştı.

11.06.2022, 16:37 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 16:37

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su büyüdü de ortaokuldan mezun oldu. Pınar Altuğ kızının mezuniyet partisinde gönlünce eğlendi.

Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.

Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu

12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş büyük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden Su adını verdikleri bir kızları olmuştu.

Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu

MUTLULUKLARINI HAYRANLARIYLA PAYLAŞTI

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla mutluluklarını hayranlarına duyurdu.

Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu

MEZUN OLDU!

Ünlü çiftin kızları Su, ortaokuldan mezun oldu.

Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu

"YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL KIZIM"

Ünlü oyuncu aile pozunu, 'Yolun açık olsun güzel kızım' notuyla paylaştı.

Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu

Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'ın mezuniyet partisinden paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ'un mutlu aile pozuna beğeni yağdı.

Pınar Altuğ’un kızı Su mezun oldu

'Mezuniyet hatırası' fotoğrafı çekilen Atacan ailesinin pozuna anne-kızın güzelliği ve zarafeti damga vurdu.

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