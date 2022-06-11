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Seren Serengil davayı kaybetti

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, İstanbul'da sağlık turizmi üzerine hizmet veren bir şirketle reklam anlaşması yaptı. Anlaşmanın ardından Serengil kendisine ve iki arkadaşına işlem yaptırdı. Fakat hiçbir şekilde sosyal medya üzerinden tanıtım yapmadı. Bunun üzerine şirket, Serengil'e anlaşmaya uymadığı için tazminat davası açtı. Mahkeme ise sağlık şirketinin tazminat talebini kabul etti.