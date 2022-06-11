Seren Serengil davayı kaybetti

İstanbul'da sağlık turizmi alanında hizmet veren bir şirket kaş ekimi, saç ekimi ve cilt bakımı gibi işlemler uyguluyordu. Sponsorluk anlaşmaları yapan bu şirket Seren Serengil ile anlaşma sağladı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, İstanbul'da sağlık turizmi üzerine hizmet veren bir şirketle reklam anlaşması yaptı. Anlaşmanın ardından Serengil kendisine ve iki arkadaşına işlem yaptırdı. Fakat hiçbir şekilde sosyal medya üzerinden tanıtım yapmadı. Bunun üzerine şirket, Serengil'e anlaşmaya uymadığı için tazminat davası açtı. Mahkeme ise sağlık şirketinin tazminat talebini kabul etti.
İstanbul'da sağlık turizmi alanında hizmet veren bir şirket kaş ekimi, saç ekimi ve cilt bakımı gibi işlemler uyguluyordu. Sponsorluk anlaşmaları yapan bu şirket Seren Serengil ile anlaşma sağladı.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; İddiaya göre Seren Serengil işlem hem tedavi aşamalarını hem de Şirketin adını kendi sosyal medya hesabından paylaşması yönünde anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın ardından şirket, Serengil'e kaş işlemi yapıldığını fakat çekimlere gelmediği ve söz konusu anlaşmaya uymadığı öne sürülmüştü.
ARKADAŞLARINA SAÇ EKTİRDİ
Kendisine kaş işlemi yaptıran Serengil, şirketin sponsorluğu sayesinde iki erkek arkadaşına saç ekimi yaptırdığı, saç ekiminin de aynı şekilde tanıtımı yapılmadığı dile getirildi.
Şirket harekete geçti ve toplamda 14 bin 500 Euro zarara uğradıklarını iddia ederek Seren Serengil'e bin Euro'luk tazminat davası açtı.
''SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ''
Dava dilekçesinde; "Uygulanan işlemlerin bedeli 14 bin 500 Euro'dur. Karşılığında da Seren Serengil'in, sözleşmede yer alan sosyal medya hesabından yayınlanacak reklam sözünü yerine getirmemiş, müvekkilimi maddi ve manevi olarak büyük kayba uğramıştır.
Hatta ve hatta müvekkilin ektiği saçların çıkmadığına dair intiba uyanmış, müşterilerinden de şikâyetler gelmiştir. Müvekkilim maddi zararı bir yana, manevi olarak da mağdur olmuş, ticari itibarı büyük zarar görmüştür" denilmişti.
TAZMİNAT ÖDEYECEK
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sağlık şirketinin tazminat talebini kabul etti.
Tazminat ile birlikte sağlık şirketinin haklarının saklı kalmasına karar verdi. Davayı kaybeden Seren Serengil bin Euro ödeme yapacak.