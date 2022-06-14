Büyük aşkın hikayesi yüreklere dokunacak! Sevmek Zamanı çok yakında Atv’de!

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı'nın yayın tarihi açıklandı.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve seyirciyle buluşmak için gün sayan dizinin ilk bölümü 20 Haziran Pazartesi akşamı atv'de ekrana gelecek.

Yayınlanan tanıtımları ile şimdiden ekranın favori dizileri arasında yer alacağını gösteren Sevmek Zamanı, bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak.

Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken genel hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası var.

Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.