Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler mahkemede

2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den tek celsede boşanan Berdan Mardini, eşi tarafından kandırıldığını anlatmıştı. Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" demişti. Berdan Mardini, şöyle konuşmuştu:



"Bunları anlatacak yüzüm olmadığı için söylemedim ama her şeyi belgesi var. Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim.

