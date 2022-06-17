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Haberler Magazin Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler mahkemede

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler mahkemede

Ünlü türkücü Berdan Mardini ihanet iddialarının ardından iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den boşanmıştı. Boşanmanın ardından adı Gökhan Göz ile yasak aşk iddialarına karışan Yelliler'e ilişkin skandal bir iddia ortaya çıktı. Mardini, eski eşinin uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek o anlara ilişkin görüntülerle suç duyurusunda bulundu.

17.06.2022, 10:02

Fatoş Yelliler, ünlü türkücü Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti. Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Yelliler şu ifadeleri kullandı:

"Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

"Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

Berdan Mardini'nin boşandığı eşi Fatoş Yelliler evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganların 5 el üst üste ateş etmiş ve kurşunlardan biri Yelliler'in bacağına isabet etmişti. Fatoş Yelliler, silahlı saldırı sonrası azmettirici olduğu iddiası ile eski eşi Berdan Mardini'den şikayetçi olmuş ve ünlü türkücüye 2 ay uzaklaştırma cezası verilmişti. Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını da ifşa etmişti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürmüştü.

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den tek celsede boşanan Berdan Mardini, eşi tarafından kandırıldığını anlatmıştı. Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" demişti. Berdan Mardini, şöyle konuşmuştu:

"Bunları anlatacak yüzüm olmadığı için söylemedim ama her şeyi belgesi var. Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim.

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

"BU İŞİN İÇİNDE UYANIKLIK VE ÜÇKAĞITÇILIK VAR"

Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Benim için bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi.

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

"İLAÇ KULLANIP İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ ONUN GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Evlilik cüzdanını falan evde çalışan bir kadın buldu. Fatoş boşandıktan sonra evdeki yardımcıyı arayarak bu evlilik cüzdanının falan içinde olduğu poşeti imha etmesini söylemiş ama kadın da getirip bana verdi. İlaç kullanıp intihar etmeye çalışmış onun görüntüleri var. Çocukları iki otele bırakmış bunun da kamera kayıtları var.

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

"YASAKLI MADDE KULLANDIĞININ DA İSPATI VAR"

Adli Tıp'ta kadının yasaklı madde kullandığının da ispatı var. Çocukları görüp göremeyeceğine mahkeme karar verecek. Çocukları otel odasına bırakıp aşağıda eğleniyormuş gecede yan odaya geçiyormuş. Ertesi gün başka otelde bırakıyor diğer gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana da komşudan fotoğraf atıp sonra başka bir yere geçiyor."

Yasak aşkın ardından Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde yeni gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Türkücü, eski eşinin çocuklarıyla görüşmesinin engellenmesini talep etti.

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