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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Aleyna Tilki'nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Çocuk yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan, son zamanlarda da yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Genç şarkıcının çantasındaki yazı ise dikkat çekti.

19.06.2022, 15:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 15:54

Müzik kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceli gün bir AVM'de objektiflere takıldı.

Aleyna Tilki’nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Arkadaşıyla AVM'ye gelen genç şarkıcı, Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi.

Aleyna Tilki’nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Posta'nın haberine göre; Yemeğin ardından dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu açık alanda alışverişin keyfini çıkaran Aleyna Tilki, karşılaştığı gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Aleyna Tilki’nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen 21 yaşındaki popçu, çantasında "Erkekleri ağlatmayı severim" anlamına gelen İngilizce yazıyı göstererek poz verdi.

Aleyna Tilki’nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Muhabirlere teşekkür ederek alışveriş turuna kaldığı yerden devam eden Tilki, bu sırada yanına gelen küçük hayranlarını da kırmayarak, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Aleyna Tilki’nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Aleyna Tilki geçtiğimiz hafta ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çocukken bana yapılanları bi konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya" diyerek sitem etti.

Aleyna Tilki’nin çantasındaki yazı dikkat çekti

Aleyna Tilki'nin bu paylaşımını kimlere gönderme olarak yaptığı ise merak konusu oldu.

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