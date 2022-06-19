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Burçin Terzioğlu 'evlilik' sorularına yanıt verdi

Bir süredir spor hocası Umut Duygu ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, katıldığı bir nikah töreninde elindeki tektaşı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu önceki gün ise bir yaz partisine katıldı ve akıllara gelen evlilik sorularına yanıt verdi.

19.06.2022, 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 11:35

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu bir düğün törenine sevgilisiyle birlikte katıldı. Ünlü çiftten Terzioğlu'nun elindeki tektaş yüzük dikkat çekmişti.

Burçin Terzioğlu ’evlilik’ sorularına yanıt verdi

Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi mi aldınız?" sorusuna, "Teşekkür ederim" cevabıyla, gülümsemişti. Burçin Terzioğlu'nda tektaşın yanı sıra alyans da olması akıllara, "Evlendiler mi?" sorusunu getirmişti.

Burçin Terzioğlu ’evlilik’ sorularına yanıt verdi

Posta'nın haberine göre; Uzun süredir beraber olduğu spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Burçin Terzioğlu, katıldığı partide ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Burçin Terzioğlu ’evlilik’ sorularına yanıt verdi

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda gündem olan tektaş yüzüğü hakkında konuştu.

Burçin Terzioğlu ’evlilik’ sorularına yanıt verdi

Basın mensuplarının "Evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, "Evet, bir yüzük ve teklif aldım.

Burçin Terzioğlu ’evlilik’ sorularına yanıt verdi

Ancak şu an biz halimizden memnunuz henüz tarih belirsiz" ifadelerini kullandı.

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