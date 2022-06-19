Burçin Terzioğlu ’evlilik’ sorularına yanıt verdi

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu bir düğün törenine sevgilisiyle birlikte katıldı. Ünlü çiftten Terzioğlu'nun elindeki tektaş yüzük dikkat çekmişti.
Bir süredir spor hocası Umut Duygu ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, katıldığı bir nikah töreninde elindeki tektaşı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu önceki gün ise bir yaz partisine katıldı ve akıllara gelen evlilik sorularına yanıt verdi.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu bir düğün törenine sevgilisiyle birlikte katıldı. Ünlü çiftten Terzioğlu'nun elindeki tektaş yüzük dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi mi aldınız?" sorusuna, "Teşekkür ederim" cevabıyla, gülümsemişti. Burçin Terzioğlu'nda tektaşın yanı sıra alyans da olması akıllara, "Evlendiler mi?" sorusunu getirmişti.
Posta'nın haberine göre; Uzun süredir beraber olduğu spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Burçin Terzioğlu, katıldığı partide ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.
Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda gündem olan tektaş yüzüğü hakkında konuştu.
Basın mensuplarının "Evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, "Evet, bir yüzük ve teklif aldım.
Ancak şu an biz halimizden memnunuz henüz tarih belirsiz" ifadelerini kullandı.