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Burçin Terzioğlu 'evlilik' sorularına yanıt verdi

Bir süredir spor hocası Umut Duygu ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, katıldığı bir nikah töreninde elindeki tektaşı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu önceki gün ise bir yaz partisine katıldı ve akıllara gelen evlilik sorularına yanıt verdi.