Haberler Magazin Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhat Özcan, 5 yıldır beraber olduğu avukat Deniz İpek ile geçtiğimiz ay Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde nişanlanmıştı. Çift, dün öğle saatlerinde ise birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Bu mutlu gününde ünlü oyuncuyu kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan başta olmak üzere yakın dostları da yalnız bırakmadı.