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Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhat Özcan, 5 yıldır beraber olduğu avukat Deniz İpek ile geçtiğimiz ay Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde nişanlanmıştı. Çift, dün öğle saatlerinde ise birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Bu mutlu gününde ünlü oyuncuyu kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan başta olmak üzere yakın dostları da yalnız bırakmadı.

19.06.2022, 14:19 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 14:20

Serhat Özcan, 10 yıl önce tanıştığı ve samimi arkadaş olduğu, 5 yıl önce ise bu arkadaşlığını ilişkiye dönüştürdüğü Deniz İpek ile ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında nişan yüzükleriyle taçlandırmıştı.

Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Şafak Özcan ve Deniz İpek, dün öğle saatlerinde ise dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Ayvalık'ta gerçekleşen nikâh töreninde; Serhat Özcan'ın ailesi, yönetmen Nesli Çölgeçen, şair Nevzat Çelik, oyuncu kardeşi Reha Özcan, , tiyatro sanatçısı Erkan Cılak, manken Ece Önder ve yakın dostları hazır bulundu.

Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Posta'nın haberine göre; Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, kendisini son derece huzurlu ve mutlu hissettiğini belirterek, "Çünkü biz epey uzunca bir zamandır arkadaşız Deniz'le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılı ise sevgili olarak geçirdik.

Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Çok bekledik bugünü. Artık 'tamam' dediğimizde de evlenmeye karar verdik.

Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık'ta yaşamayı sürdüreceğiz" dedi.

Ünlü oyuncu Serhat Özcan evlendi

Gelin Deniz İpek Özcan ise, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Uzunca zamandır bugünü bekliyorduk. Burada dostlarımızla birlikte bu anı yaşamak bizi çok mutlu etti" demekle yetindi.

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