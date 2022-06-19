Yasemin Kay Allen’dan romantik paylaşım!

Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak Türkiye'ye yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti.
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile bir süredir beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmış, ardından güzel oyuncudan yanıt şeklinde bir paylaşım gelmişti. Son olarak, Yasemin Kay Allen sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak Türkiye'ye yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti.
Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin geçen günlerde ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüştü. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti.
Ancak oyuncu çift, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanlamıştı. Allen, sevgilisiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajı vermişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden Yasemin Allen (32) ile sevgilisi Tolga Güleç (40) birikte bir davete katıldı. Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti.
Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaştı.