Haberler Magazin Yasemin Kay Allen'dan romantik paylaşım!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile bir süredir beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmış, ardından güzel oyuncudan yanıt şeklinde bir paylaşım gelmişti. Son olarak, Yasemin Kay Allen sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.