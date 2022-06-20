Alişan’dan buruk ’Babalar Günü’ paylaşımı!

Geçen sene Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sarsılmıştı. Zor günleri atlatmaya çalışan Alişan, 46 yaşına girdi.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, geçtiğimiz Temmuz ayında 41 yaşındaki kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa vermişti. Kardeş acısıyla sarsılan ve zor günleri atlatmaya çalışan Alişan, sosyal medya hesabından 'Babalar Günü' paylaşımı yaptı. Ünlü sanatçı, bu paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.
Geçen sene Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sarsılmıştı. Zor günleri atlatmaya çalışan Alişan, 46 yaşına girdi.
Alişan, iki yıl önce Selçuk Tektaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı, "Günlerden 19 Haziran. Benim canım abimin, arkamdaki en büyük gücümün, solistimin, Burkimin birtanecik babası, kızlarımın amcası abimin doğum günü.
İyi ki doğdun iyi ki benim abimsin yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı seninle olsun."
"Yengemle, Burkin ve bizlerle nice yıllarımız olsun. Çok şanslıyım ki senin gibi bir abim olduğu için." doğum günü paylaşımına kendi sayfasında yer verdi.
Alişan da duygusal bir paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Benim için son doğum günü kutlaması o seneydi... Benim için 19 Haziran sadece doğduğum gün dışında bir anlam ifade etmeyecek..."
"Bunları yazmıştı bana canımın parçası ve bir daha da bir şey yazamayacak... Artık hayatımızda Eliz de var Selçuk'um ve sen rahat uyu biz hep birlikteyiz... Amcaları son nefesine kadar onların yanında olacak..."
"Sen hep yanımızdasın ben biliyorum... Dünyanın en iyi babası babalar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum kardeşim, canım, canımın yarısı... (Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim)"
İşte Alişan'ın o paylaşımı....