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Oyuncu Boğaç Aksoy'un yeni işi belli oldu

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy bir süredir lenfoma kanseriyle mücadele ediyordu. Aksoy, bu süreçte de sağlığına odaklanmış ve Fethiye'ye yerleşmişti. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan ve oyunculuğa ara veren Aksoy'un yeni işi belli oldu.