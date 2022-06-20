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Haberler Magazin Oyuncu Boğaç Aksoy'un yeni işi belli oldu

Oyuncu Boğaç Aksoy'un yeni işi belli oldu

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy bir süredir lenfoma kanseriyle mücadele ediyordu. Aksoy, bu süreçte de sağlığına odaklanmış ve Fethiye'ye yerleşmişti. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan ve oyunculuğa ara veren Aksoy'un yeni işi belli oldu.

20.06.2022, 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022, 13:30

Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşti. Bir tekne alıp kaptanlığa başlayan Aksoy, "Burada mutluyum, huzurluyum" dedi.

Oyuncu Boğaç Aksoy’un yeni işi belli oldu

Pandeminin ortalarında kanser olduğunu öğrenen oyuncu Boğaç Aksoy, rol aldığı diziye veda edip tedavi sürecine başlamıştı.

Oyuncu Boğaç Aksoy’un yeni işi belli oldu

Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor. Büyük bir tekne, ardından da kaptanlık diploması alan oyuncu, "Doktorum uzun soluklu işlerde yer almamı istemiyor. Burada mutluyum, huzurluyum" diyor.

Oyuncu Boğaç Aksoy’un yeni işi belli oldu

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.

Oyuncu Boğaç Aksoy’un yeni işi belli oldu

Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Oyuncu Boğaç Aksoy’un yeni işi belli oldu

Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.

Oyuncu Boğaç Aksoy’un yeni işi belli oldu

Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi vermişti.

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