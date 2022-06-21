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Haberler Magazin Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak ikili arasındaki iddialar sonucunda ünlü şovmen için 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

21.06.2022, 15:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022, 16:15

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ece Ronay Bilir'in Instagram hesabı üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.

Ece Ronay mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Mehmet Ali Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.

Ece Ronay mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Mehmet Ali Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi.

Ece Ronay mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Ece Ronay Bilir, "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" iddiasıyla şikayetçi oldu. İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi.

Ece Ronay mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Nuray K. ise ifadesinde Ece Ronay Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi.

Ece Ronay mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Ece Ronay mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'in 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıldan 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ece Ronay mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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