Haberler Magazin Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşalamıştı! O davada yeni gelişme

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak ikili arasındaki iddialar sonucunda ünlü şovmen için 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.