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Ezgi Eyüpoğlu'nun bedava tatilinden kareler...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sezonu açan güzel oyuncu, konakladığı oteli de paylaşarak bedava tatil karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.