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Haberler Magazin Ezgi Eyüpoğlu'nun bedava tatilinden kareler...

Ezgi Eyüpoğlu'nun bedava tatilinden kareler...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sezonu açan güzel oyuncu, konakladığı oteli de paylaşarak bedava tatil karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

21.06.2022, 13:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022, 13:31

Oğulcan Engin ile olan ilişkisini noktalamasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, son olarak TRT1'de ekrana getirilen Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Ezgi Eyüpoğlu’nun bedava tatilinden kareler...

Ezgi Eyüboğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin arasında yerini alıyor. Güzel oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ezgi Eyüpoğlu’nun bedava tatilinden kareler...

Birçok başarılı projede rol almış olan Eyüboğlu, tatil sezonunu açtı ve arka arkaya mayolu pozlarını paylaştı.

Ezgi Eyüpoğlu’nun bedava tatilinden kareler...

Havuz başından mayolu pozuyla sosyal medyadan konakladığı oteli paylaşan Eyüboğlu tatilini de bedava getirmiş oldu.

Ezgi Eyüpoğlu’nun bedava tatilinden kareler...

Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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