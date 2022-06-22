O görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan barıştı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile uygunsuz halde çekilmiş pozları internete sızdırılmıştı. Aslı Bekiroğlu 'nıun ifşa olan fotoğraflarıyla sıkıntılı günler yaşamıştı.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen görüntüleri ifşa olmuş günlerce konuşulmuştu. Görüntülerin ardından ayrılan çiftten gelen son haber hayranlarını şaşırttı. Bekiroğlu ve Koçkan yeniden bir araya geldi.
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile uygunsuz halde çekilmiş pozları internete sızdırılmıştı. Aslı Bekiroğlu 'nıun ifşa olan fotoğraflarıyla sıkıntılı günler yaşamıştı.
Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşasının ardından Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan'la ilişkisini noktalamıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. İkilinin ayrıldığı da Instagram sayfalarından birbirlerinin fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıkmıştı.
Evlenecekleri konuşulan çift, daha önce "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.
Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'a aşkını böyle anlatmıştı:
"Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili"
'Konuşanlar' programında çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, 'kötü hikaye' olarak adlandırdığı olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor" ifadeleriyle dikkat çekmişti.
Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşası ile dalga geçen Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık ilgiyle izledik" sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı.
Ardından Hasan Can Kaya da, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" demişti. Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek herkesi güldürmüştü.
Aslı Bekiroğlu ile ayrıldığı sevgilisi Can Koçkan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Uygunsuz pozları ifşa olan ikili, yeniden biraraya geldi. Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan sosyal medya hesapları Instagram'dan birbirlerini takibe aldı. Yaklaşık 2 yıl aşk yaşayan ikili, arkadaşlarıyla Alaçatı'ya tatile gitti.