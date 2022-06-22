O görüntüleri ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan barıştı

Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşası ile dalga geçen Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık ilgiyle izledik" sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

Ardından Hasan Can Kaya da, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" demişti. Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek herkesi güldürmüştü.