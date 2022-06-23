Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

Geçtiğimiz ay final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Hasibe Derenoğlu' karakteriyle hafızalara kazanan Açelya Devrim Yılhan, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yılhan, son rolü hakkında sorulan sorulara da cevap verdi.
Geçtiğimiz ay final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Hasibe Derenoğlu' karakteriyle hafızalara kazanan Açelya Devrim Yılhan, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Posta'nın haberine göre; Dizide canlandırdığı karakterin görüntüsü nedeniyle sokakta insanların kendisini tanımakta güçlük çektiğini belirten Yılhan, şu ifadeleri kullandı...
"Sokakta olumsuz tepki almıyordum. Dizidekinden farklı göründüğüm için çok tanınmıyorum herkes tarafından. O yüzden rahatım diyebilirim."
Ünlü oyuncu, "Canlandırdığınız karakterin etkisinden kolay çıkabiliyor musunuz?" sorusuna, "Zor sahneler çektikten sonra insanın psikolojisinin bozulduğu zamanlar oluyor ama öyle rolün ve karakterin çok etkisinde kalmadım" yanıtını verdi.
Çocukluk yıllarında savaş pilotu olmayı hayal eden Açelya Devrim Yılhan, henüz 15 yaşında Eskişehir'de üç kez 500 metreden paraşütlü atlayış yapmış.
Tam alıştım derken, yükseklik korkusu oluşan oyuncu, "Korkumu yenmeliyim" diyerek bindiği gondolda da baygınlık geçirmiş.