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Haberler Magazin Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yılhan, son rolü hakkında sorulan sorulara da cevap verdi.

23.06.2022, 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 17:05

Geçtiğimiz ay final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Hasibe Derenoğlu' karakteriyle hafızalara kazanan Açelya Devrim Yılhan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

Posta'nın haberine göre; Dizide canlandırdığı karakterin görüntüsü nedeniyle sokakta insanların kendisini tanımakta güçlük çektiğini belirten Yılhan, şu ifadeleri kullandı...

Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

"Sokakta olumsuz tepki almıyordum. Dizidekinden farklı göründüğüm için çok tanınmıyorum herkes tarafından. O yüzden rahatım diyebilirim."

Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

Ünlü oyuncu, "Canlandırdığınız karakterin etkisinden kolay çıkabiliyor musunuz?" sorusuna, "Zor sahneler çektikten sonra insanın psikolojisinin bozulduğu zamanlar oluyor ama öyle rolün ve karakterin çok etkisinde kalmadım" yanıtını verdi.

Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

Çocukluk yıllarında savaş pilotu olmayı hayal eden Açelya Devrim Yılhan, henüz 15 yaşında Eskişehir'de üç kez 500 metreden paraşütlü atlayış yapmış.

Açelya Devrim Yılhan: Çok tanınmıyorum!

Tam alıştım derken, yükseklik korkusu oluşan oyuncu, "Korkumu yenmeliyim" diyerek bindiği gondolda da baygınlık geçirmiş.

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