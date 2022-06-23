  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Sosyal medyada fenomen olan 'Kafalar' grubundan Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını duyurmuştu. İkili, önceki gece Bebek'te yürürken objektiflere takıldı. Henüz ayrılmamış olan çift, basın mensuplarını görünce farklı yönlere gittiler.

23.06.2022, 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 10:45

Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti.

Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Düğün fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Bilal Hancı, paylaşımına "Lovelandık, evlendik. herkes teşekkürler" notunu düşmüştü.

Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Hancı, Çepni ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili, çareyi ayrılıkta buldu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kötü haberi paylaşan çift, "dostluk" mesajı da verdi.

Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Posta'nın haberine göre; Çift, önceki gece Bebek'de yürürken görüntülendi.

Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Gazetecileri görünce birbirinden kaçan Bilal Hancı ve Esin Çepni, "Böyle kaçıyor gibi olduk ama niye kaçıyoruz bilmiyorum" dedi.

Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Ardından sosyal medyadan yaptıkları ayrılık açıklaması ile alakalı, "O öylesine yaptığımız bir açıklama değil, dost kalacağımızı söylemiştik, şimdi de arkadaşça dondurma yemeye geldik" yanıtını verdiler.

Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Ardından "Sevgi devam ediyor mu?" sorusuna "Süt biter yemek biter ama sevgi bitmez." diyerek yollarına devam ettiler.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA