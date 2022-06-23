Boşanma kararı almışlardı! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte görüntülendi

Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti.
Sosyal medyada fenomen olan 'Kafalar' grubundan Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını duyurmuştu. İkili, önceki gece Bebek'te yürürken objektiflere takıldı. Henüz ayrılmamış olan çift, basın mensuplarını görünce farklı yönlere gittiler.
Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti.
Düğün fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Bilal Hancı, paylaşımına "Lovelandık, evlendik. herkes teşekkürler" notunu düşmüştü.
Hancı, Çepni ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili, çareyi ayrılıkta buldu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kötü haberi paylaşan çift, "dostluk" mesajı da verdi.
Posta'nın haberine göre; Çift, önceki gece Bebek'de yürürken görüntülendi.
Gazetecileri görünce birbirinden kaçan Bilal Hancı ve Esin Çepni, "Böyle kaçıyor gibi olduk ama niye kaçıyoruz bilmiyorum" dedi.
Ardından sosyal medyadan yaptıkları ayrılık açıklaması ile alakalı, "O öylesine yaptığımız bir açıklama değil, dost kalacağımızı söylemiştik, şimdi de arkadaşça dondurma yemeye geldik" yanıtını verdiler.
Ardından "Sevgi devam ediyor mu?" sorusuna "Süt biter yemek biter ama sevgi bitmez." diyerek yollarına devam ettiler.