Haberler Magazin Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

'Hayat Bilgisi', 'Sessiz Gemiler' ve 'Seksenler' gibi yapımlarda rol alan ve bir süredir de şarkıcılığa gönül veren ünlü sanatçı Zeynep Doruk, geçtiğimiz günlerde sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı. Sosyal medya hesabından operasyon geçirdiğini duyuran Doruk, "Suçlu olan köpek değil, insanlardır." ifadelerini kullandı.