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Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

'Hayat Bilgisi', 'Sessiz Gemiler' ve 'Seksenler' gibi yapımlarda rol alan ve bir süredir de şarkıcılığa gönül veren ünlü sanatçı Zeynep Doruk, geçtiğimiz günlerde sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı. Sosyal medya hesabından operasyon geçirdiğini duyuran Doruk, "Suçlu olan köpek değil, insanlardır." ifadelerini kullandı.

23.06.2022, 11:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 11:16

Sahne almak için gittiği Bodrum'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk, yaralanmış yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

Doruk, "Otelin önünde köpek saldırısına uğradım. Bu, yüzümün saatler süren operasyon sonrası düzelmiş hali...

Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

Gözümü kaybetmediğim için şanslıyım." yazdı.

Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

Köpeğe kızmadığını ve hayvanlara olan sevgisinin hiç azalmayacağını dile getiren Doruk, "O köpeği bu hale getiren insanlardı. Kim bilir ne travmalar yaşadı?

Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

Dövüldü, eziyet edildi, bunu yapabilecek bir yaratığa dönüştü. Biz insanlar doğayı katlediyoruz. Hayvanlara kötü davranıyoruz.

Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

Onlara yaşayacak yer bırakmadık. Suçlu olan köpek değil, insanlardır." şeklinde konuştu.

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