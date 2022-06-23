Köpek saldırısına uğramıştı! Zeynep Doruk operasyon geçirdi

Sahne almak için gittiği Bodrum'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk, yaralanmış yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
'Hayat Bilgisi', 'Sessiz Gemiler' ve 'Seksenler' gibi yapımlarda rol alan ve bir süredir de şarkıcılığa gönül veren ünlü sanatçı Zeynep Doruk, geçtiğimiz günlerde sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı. Sosyal medya hesabından operasyon geçirdiğini duyuran Doruk, "Suçlu olan köpek değil, insanlardır." ifadelerini kullandı.
Sahne almak için gittiği Bodrum'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk, yaralanmış yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Doruk, "Otelin önünde köpek saldırısına uğradım. Bu, yüzümün saatler süren operasyon sonrası düzelmiş hali...
Gözümü kaybetmediğim için şanslıyım." yazdı.
Köpeğe kızmadığını ve hayvanlara olan sevgisinin hiç azalmayacağını dile getiren Doruk, "O köpeği bu hale getiren insanlardı. Kim bilir ne travmalar yaşadı?
Dövüldü, eziyet edildi, bunu yapabilecek bir yaratığa dönüştü. Biz insanlar doğayı katlediyoruz. Hayvanlara kötü davranıyoruz.
Onlara yaşayacak yer bırakmadık. Suçlu olan köpek değil, insanlardır." şeklinde konuştu.