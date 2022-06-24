Fulya Zenginer’in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

2008-2011 yılları arasında yayınlanan 'Küçük Kadınlar' dizisinde hayat verdiği 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, üç yıl önce grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünya evine girmişti.
'Küçük Kadınlar' dizisiyle adını duyuran oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile ilk bebekleri Milan'ı geçtiğimiz ay kucaklarına aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak eşi ve 1 aylık olan oğluyla kamera karşısına geçti. Çiçeği burnunda anne o anları da takipçileriyle paylaştı.
2008-2011 yılları arasında yayınlanan 'Küçük Kadınlar' dizisinde hayat verdiği 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, üç yıl önce grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünya evine girmişti.
Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Milan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte objektif karşısına geçti.
Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, ailece verdikleri pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.
Fulya Zenginer, paylaşımlarına, "Milan 1 aylık..." notunu düştü.
Takipçileri Zenginer'in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.