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Fulya Zenginer'in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

'Küçük Kadınlar' dizisiyle adını duyuran oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile ilk bebekleri Milan'ı geçtiğimiz ay kucaklarına aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak eşi ve 1 aylık olan oğluyla kamera karşısına geçti. Çiçeği burnunda anne o anları da takipçileriyle paylaştı.