  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Fulya Zenginer'in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

Fulya Zenginer'in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

'Küçük Kadınlar' dizisiyle adını duyuran oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile ilk bebekleri Milan'ı geçtiğimiz ay kucaklarına aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son olarak eşi ve 1 aylık olan oğluyla kamera karşısına geçti. Çiçeği burnunda anne o anları da takipçileriyle paylaştı.

24.06.2022, 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 16:48

2008-2011 yılları arasında yayınlanan 'Küçük Kadınlar' dizisinde hayat verdiği 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, üç yıl önce grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünya evine girmişti.

Fulya Zenginer’in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Milan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Fulya Zenginer’in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte objektif karşısına geçti.

Fulya Zenginer’in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, ailece verdikleri pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.

Fulya Zenginer’in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

Fulya Zenginer, paylaşımlarına, "Milan 1 aylık..." notunu düştü.

Fulya Zenginer’in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

Takipçileri Zenginer'in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Fulya Zenginer’in oğlu Milan ile yeni paylaşımı!

İşte Fulya Zenginer'in o paylaşımı...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA