Hakan Meriçliler şehri terk eden ünlüler kervanına katıldı

Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı. Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim" diyor.
Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, radikal bir karar verdi. Şehri terk edenler kervanına katılan Hakan Meriçliler, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a yerleşti.
Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı. Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim" diyor.
Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Meriçliler'in tadilat yaptırdığı ev; üç kattan oluşuyor. Birinci kat salon, ikinci kat yatak odası, en üst kat ise çalışma odası olarak düzenlenmiş.
Bodrum'daki tarihi bir yel değirmenini restore ettiren Hakan Meriçliler, hayatını kız arkadaşı Çiğdem Taban ile burada geçiriyor.
Hakan Meriçliler, "Bir abimiz burayı korumuş, yol geçmemesini sağlamış. İki yıl önce vefat etti.
Başlarda çok yer gezdim, aklımda hiç Bodrum yoktu, buranın satılık olduğunu duyunca hemen aldım." ifadelerini kullandı.
Meriçliler, değirmenle ilgili şu bilgileri verdi: "Değirmen aynı anda hem güneşin batışını hem de ayın doğuşunu aynı anda görebiliyor. Buraya Zeki Müren, Türkan Şoray vs. daha kimler kimler gelip gidermiş. O zamanlar Zeki Müren çıplak sesle burada şarkılar söylermiş."
Paşa'nın en sevdiği yeri aldı. Meriçliler, 1868 yılında yapılan değirmen önüne Don Kişot ve Sancho Panza figürleri koymayı da ihmal etmemiş.