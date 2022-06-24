Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir’i düğün telaşı sardı

Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, yakında kız isteme merasiminin olacağını açıkladı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini resmiyete taşıyacaklarını duyurmuştu. Şimdilerde hazırlık yapan ünlü çiftten Demet Özdemir, önceki gün Levent'te bir AVM'de görüntülendi.
Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, yakında kız isteme merasiminin olacağını açıkladı.
Posta'nın haberine göre; Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, 'evlilik' ile ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:
Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yapmaya geldim. Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok.
İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp, hızlıca alışveriş yapmaya geldim.
Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız.
Demet Özdemir, alışveriş yaptıktan sonra AVM'den ayrıldı.