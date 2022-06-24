  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir'i düğün telaşı sardı

Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir'i düğün telaşı sardı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini resmiyete taşıyacaklarını duyurmuştu. Şimdilerde hazırlık yapan ünlü çiftten Demet Özdemir, önceki gün Levent'te bir AVM'de görüntülendi.

24.06.2022, 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 11:33

Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, yakında kız isteme merasiminin olacağını açıkladı.

Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir’i düğün telaşı sardı

Posta'nın haberine göre; Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, 'evlilik' ile ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:

Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir’i düğün telaşı sardı

Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yapmaya geldim. Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok.

Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir’i düğün telaşı sardı

İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp, hızlıca alışveriş yapmaya geldim.

Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir’i düğün telaşı sardı

Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız.

Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda olan Demet Özdemir’i düğün telaşı sardı

Demet Özdemir, alışveriş yaptıktan sonra AVM'den ayrıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA