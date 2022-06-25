Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

Yeni dizisinin çekimlerine başlayan Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ve Petekkaya'nın apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın yeni disizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Sevenlerini korkutan bu iddia üzerine, Petekkaya'dan açıklama geldi.
Yeni dizisinin çekimlerine başlayan Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ve Petekkaya'nın apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz dönemlerde böbrek ameliyatı geçiren Erkan Petakkaya'nın an itibarıyla durumunun iyi olduğu bile aktarıldı.
Olay sonrası sette yaşanan kriz nedeniyle dizi çekimlerinin de iptal edildiği gelen bilgiler arasındaydı.
Birsen Altundaş'ın haberine göre; Erkan Petekkaya, "Kalp krizi falan geçirmedim." dedi.
"Sadece grip rahatsızlığım vardı.
Şu an gayet sağlıklıyım ve sette işimin başındayım" diyerek çıkan haberleri yalanladı.