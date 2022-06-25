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Haberler Magazin Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın yeni disizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Sevenlerini korkutan bu iddia üzerine, Petekkaya'dan açıklama geldi.

25.06.2022, 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 16:33

Yeni dizisinin çekimlerine başlayan Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ve Petekkaya'nın apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

Geçtiğimiz dönemlerde böbrek ameliyatı geçiren Erkan Petakkaya'nın an itibarıyla durumunun iyi olduğu bile aktarıldı.

Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

Olay sonrası sette yaşanan kriz nedeniyle dizi çekimlerinin de iptal edildiği gelen bilgiler arasındaydı.

Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

Birsen Altundaş'ın haberine göre; Erkan Petekkaya, "Kalp krizi falan geçirmedim." dedi.

Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

"Sadece grip rahatsızlığım vardı.

Erkan Petekkaya sette kalp krizi mi geçirdi?

Şu an gayet sağlıklıyım ve sette işimin başındayım" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

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