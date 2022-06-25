Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

Ön planda olmayı sevmediğini söyleyen Gökhan Türkmen, 'şöhret' hakkında konuştu. İşte Türkmen'in açıklamalarından satır başları...
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Türkmen, "Ben ünlü değilim. Ün deyince aklıma o geliyor çünkü..." diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ön planda olmayı sevmediğini söyleyen Gökhan Türkmen, 'şöhret' hakkında konuştu. İşte Türkmen'in açıklamalarından satır başları...
"Ben 'ünlü' dediğimiz şeyi çok algılayan bir adam değilim. Sevmiyorum çok fazla ön planda olmayı. Çok teşhirci değilim."
"Kendini göstermeyi, kendinden bahsetmeyi seven bir adam değilim. Sessiz bir adamım.
Bir ortamda çok konuşan biri olmadım hiç."
"Yaptığım en büyük çılgınlık sahnede olmak. 20 yıl önce bunu söylesen, 'Saçmalama bana göre değil' diyebilirdim. Dışarıda birileri beni çekecek diye korkmam."
"Magazinsel boyutta bir durumum yok. Hep işimle anıldığım için ben ünlü değilim. Ün deyince aklıma o geliyor çünkü; magazinsel olmak."