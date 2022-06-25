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Haberler Magazin Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Türkmen, "Ben ünlü değilim. Ün deyince aklıma o geliyor çünkü..." diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

25.06.2022, 10:35 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 10:38

Ön planda olmayı sevmediğini söyleyen Gökhan Türkmen, 'şöhret' hakkında konuştu. İşte Türkmen'in açıklamalarından satır başları...

Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

"Ben 'ünlü' dediğimiz şeyi çok algılayan bir adam değilim. Sevmiyorum çok fazla ön planda olmayı. Çok teşhirci değilim."

Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

"Kendini göstermeyi, kendinden bahsetmeyi seven bir adam değilim. Sessiz bir adamım.

Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

Bir ortamda çok konuşan biri olmadım hiç."

Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

"Yaptığım en büyük çılgınlık sahnede olmak. 20 yıl önce bunu söylesen, 'Saçmalama bana göre değil' diyebilirdim. Dışarıda birileri beni çekecek diye korkmam."

Gökhan Türkmen: Ben ünlü değilim!

"Magazinsel boyutta bir durumum yok. Hep işimle anıldığım için ben ünlü değilim. Ün deyince aklıma o geliyor çünkü; magazinsel olmak."

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