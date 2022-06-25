Kerem Bürsin’den Alvaro Morte açıklaması!

Kerem Bürsin, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarkan objektiflere takıldı. İspanya'da La Casa De Papel dizisinde profesör rolü ile Dünya'ya açılan Alvaro Morte ile görüşmesi ve tanışması üzerine konuşan Bürsin, "Alvaro ile çok güzel geçti" dedi.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Bürsin, La Casa De Papel dizisindeki profesör rolüyle tanınan Alvaro Morte ile biraya gelmesi üzerine açıklama yaptı.
Kerem Bürsin, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarkan objektiflere takıldı. İspanya'da La Casa De Papel dizisinde profesör rolü ile Dünya'ya açılan Alvaro Morte ile görüşmesi ve tanışması üzerine konuşan Bürsin, "Alvaro ile çok güzel geçti" dedi.
Posta'nın haberine göre; Basın mensuplarının, "Alvaro Morte veya Antonio Banderas ile bir projede yer alır mısınız peki?" sorusuna Bürsin, "Bazı görüşmelerimiz oldu. İspanya'da da iyi karşılandık, güzeldi her şey" cevabını verdi.
Alvaro Morte ile ortak bir projenin olacağının müjdesini de veren oyuncu, "Alvaro ile bayağı bir şeyler konuştuk.
Türkiye'de sinema sektörünü, dünya genelinde sinema sektörünü konuştuk."
"Bir işe ortak girdik kendisi ile, o yüzden onları konuşuyoruz.
Beraber olduğumuz ortaklık başka bir şey, ama o yapacağımız ortaklığı da sinemaya aktaracağız" dedikten sonra, aracına bindi.