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Haberler Magazin Kerem Bürsin'den Alvaro Morte açıklaması!

Kerem Bürsin'den Alvaro Morte açıklaması!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Bürsin, La Casa De Papel dizisindeki profesör rolüyle tanınan Alvaro Morte ile biraya gelmesi üzerine açıklama yaptı.

25.06.2022, 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 13:50

Kerem Bürsin, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarkan objektiflere takıldı. İspanya'da La Casa De Papel dizisinde profesör rolü ile Dünya'ya açılan Alvaro Morte ile görüşmesi ve tanışması üzerine konuşan Bürsin, "Alvaro ile çok güzel geçti" dedi.

Kerem Bürsin’den Alvaro Morte açıklaması!

Posta'nın haberine göre; Basın mensuplarının, "Alvaro Morte veya Antonio Banderas ile bir projede yer alır mısınız peki?" sorusuna Bürsin, "Bazı görüşmelerimiz oldu. İspanya'da da iyi karşılandık, güzeldi her şey" cevabını verdi.

Kerem Bürsin’den Alvaro Morte açıklaması!

Alvaro Morte ile ortak bir projenin olacağının müjdesini de veren oyuncu, "Alvaro ile bayağı bir şeyler konuştuk.

Kerem Bürsin’den Alvaro Morte açıklaması!

Türkiye'de sinema sektörünü, dünya genelinde sinema sektörünü konuştuk."

Kerem Bürsin’den Alvaro Morte açıklaması!

"Bir işe ortak girdik kendisi ile, o yüzden onları konuşuyoruz.

Kerem Bürsin’den Alvaro Morte açıklaması!

Beraber olduğumuz ortaklık başka bir şey, ama o yapacağımız ortaklığı da sinemaya aktaracağız" dedikten sonra, aracına bindi.

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