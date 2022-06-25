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Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

Bir süre ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşayan ve Mayıs 2021'de de yollarını ayıran şarkıcı Seçil Gür'ün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Gür'ün, erkek arkadaşıyla sosyal medya hesabından paylaştığı samimi poz ise söylentileri güçlendirdi.

25.06.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 17:02

Serdar Ortaç ile Seçil Gür, bir dönem beraberdiler. İlişkilerinde bir ayrılıp bir barışan çiftten Seçil Gür, Serdar Ortaç ile ilişkisini tamamen noktaladı.

Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

Posta'nın haberine göre; Ayrılık sonrası müzik çalışmalarına yönelen Seçil Gür'ün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

36 yaşındaki ünlü şarkıcı Seçil Gür, Orkun Ün ile aşk yaşıyor iddiaları ile gündeme geldi.

Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

İki ismin beraber çekildikleri samimi pozları sosyal medyada gündem oldu.

Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

Her iki kişiden de herhangi bir açıklama gelmedi.

Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

İşte aşkın ilk karesi...

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