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Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür yeni bir aşka yelken açtı

Bir süre ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşayan ve Mayıs 2021'de de yollarını ayıran şarkıcı Seçil Gür'ün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Gür'ün, erkek arkadaşıyla sosyal medya hesabından paylaştığı samimi poz ise söylentileri güçlendirdi.