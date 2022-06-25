Sevmek Zamanı 27 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Atv ekranlarında seyircisiyle biraraya gelecek.
İlhan Şen ve Deniz Işın'ın başrolü olduğu, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, Atv'nin yepyeni dizisi Sevmek Zamanı'nın merakla beklenen 2.bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, Sevmek Zamanı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...
Sevmek Zamanı 27 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Atv ekranlarında seyircisiyle biraraya gelecek.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur.
Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır.
Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır.
Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur.
Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz.
Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.