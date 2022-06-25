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Haberler Magazin 'Sevmek Zamanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

'Sevmek Zamanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

İlhan Şen ve Deniz Işın'ın başrolü olduğu, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, Atv'nin yepyeni dizisi Sevmek Zamanı'nın merakla beklenen 2.bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, Sevmek Zamanı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

25.06.2022, 15:07 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 15:08

Sevmek Zamanı 27 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Atv ekranlarında seyircisiyle biraraya gelecek.

’Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur.

’Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır.

’Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır.

’Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur.

’Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz.

’Sevmek Zamanı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.

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