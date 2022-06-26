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Kurtlar Vadisi'nin Deve TuncayOsman Wöber hayatını kaybetti! Osman Wöber kimdir?

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Deve Tuncay karakterine hayat veren Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklamayı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

AA

26.06.2022, 11:46

Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncay’ı Osman Wöber hayatını kaybetti! Osman Wöber kimdir?

Oyuncu Zafer Algöz, Sosyal medya hesabından oyuncu Osman Wöber'in ani bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.

Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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