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Haberler Magazin Işın Karaca'nın 'Mucize' kızı Gazi Koşusu'nda derece aldı

Işın Karaca'nın 'Mucize' kızı Gazi Koşusu'nda derece aldı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirdiği ve 'Mucize' adını verdiği atı , Gazi Koşusu'nda ikinci oldu. Karaca, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

27.06.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 17:03

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirmiş olduğu ve adını 'Mucize' koyduğu atı, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Işın Karaca’nın ’Mucize’ kızı Gazi Koşusu’nda derece aldı

Mucize, Gazi Koşusu'nda 2. geldi.

Işın Karaca’nın ’Mucize’ kızı Gazi Koşusu’nda derece aldı

Koşunun başlarında geri kalan at, yarışın sonunda ikinci oldu.

Işın Karaca’nın ’Mucize’ kızı Gazi Koşusu’nda derece aldı

Bu durumdan oldukça mutlu olan Işın Karaca, mutluluğunu şu sözler ile paylaştı:

Işın Karaca’nın ’Mucize’ kızı Gazi Koşusu’nda derece aldı

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu ve 96.sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur.

Işın Karaca’nın ’Mucize’ kızı Gazi Koşusu’nda derece aldı

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