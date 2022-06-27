Işın Karaca’nın ’Mucize’ kızı Gazi Koşusu’nda derece aldı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirmiş olduğu ve adını 'Mucize' koyduğu atı, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirdiği ve 'Mucize' adını verdiği atı , Gazi Koşusu'nda ikinci oldu. Karaca, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirmiş olduğu ve adını 'Mucize' koyduğu atı, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.
Mucize, Gazi Koşusu'nda 2. geldi.
Koşunun başlarında geri kalan at, yarışın sonunda ikinci oldu.
Bu durumdan oldukça mutlu olan Işın Karaca, mutluluğunu şu sözler ile paylaştı:
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu ve 96.sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur.
Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım!"