Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Taner Ölmez hastane çıkışı yaptığı açıklamalarla yaşadıkları mutluluğu sevenleriyle paylaşmıştı: "Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur.