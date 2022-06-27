Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Ece Çeşmioğluile Taner Ölmez'in 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olma mutluluğu yaşıyor.
Oyuncu Taner Ölmez ile meslektaşı Ece Çeşmioğlu geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kızları Zeynep'i ise geçtiğimiz aylarda kucağına almıştı. Baba Taner Ölmez, sosyal medya hesabından ilk kez kızı ile paylaşım yaptı.
Ece Çeşmioğluile Taner Ölmez'in 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olma mutluluğu yaşıyor.
24 Mart'ta kızları Zeynep'e kavuşan çiftin en özel anları doktor Furkan Kayabaşoğlu'nun paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Doğum anına ait görüntüleri yayınlayan Kayabaşoğlu çifte bir ömür mutluluk diledi.
Kızlarına kavuştukları anda büyük heyecan yaşan ikilinin mutlulukları objektiflere böyle yansıdı. Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.
Taner Ölmez hastane çıkışı yaptığı açıklamalarla yaşadıkları mutluluğu sevenleriyle paylaşmıştı: "Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur.
Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen göz yaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım, hatta ilk temasımız da oldu kızım ile.
Yukarıda da ilk kez ben üstünü değiştirdim."
Şimdi ise Taner Ölmez, kızıyla yeni bir pozunu yayınladı. Ölmez kızını paylaştığı gönderisine ise,"Zeynom" notunu düştü.
İşte Taner Ölmez'in o paylaşımı...