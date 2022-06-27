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Haberler Magazin Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Oyuncu Taner Ölmez ile meslektaşı Ece Çeşmioğlu geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kızları Zeynep'i ise geçtiğimiz aylarda kucağına almıştı. Baba Taner Ölmez, sosyal medya hesabından ilk kez kızı ile paylaşım yaptı.

27.06.2022, 14:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 14:10

Ece Çeşmioğluile Taner Ölmez'in 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olma mutluluğu yaşıyor.

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

24 Mart'ta kızları Zeynep'e kavuşan çiftin en özel anları doktor Furkan Kayabaşoğlu'nun paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Doğum anına ait görüntüleri yayınlayan Kayabaşoğlu çifte bir ömür mutluluk diledi.

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Kızlarına kavuştukları anda büyük heyecan yaşan ikilinin mutlulukları objektiflere böyle yansıdı. Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Taner Ölmez hastane çıkışı yaptığı açıklamalarla yaşadıkları mutluluğu sevenleriyle paylaşmıştı: "Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur.

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen göz yaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım, hatta ilk temasımız da oldu kızım ile.

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Yukarıda da ilk kez ben üstünü değiştirdim."

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Şimdi ise Taner Ölmez, kızıyla yeni bir pozunu yayınladı. Ölmez kızını paylaştığı gönderisine ise,"Zeynom" notunu düştü.

Taner Ölmez kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı!

İşte Taner Ölmez'in o paylaşımı...

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