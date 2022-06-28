Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris’te!

Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio önceki gün Marmaris'e geldi.
Dünayca ünlü Brezilyalı top model Allessandra Ambrosio, iş için geldiği Marmaris'te tatil yaptı. Ünlü model, sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaştı.
Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio önceki gün Marmaris'e geldi.
Menajeriyle bir davet için geldiği Türkiye'ye bir kez daha hayran kalan Brezilyalı model; geceliği 5 bin euro olan otelinden de sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.
'MAVİ TUR ÇOK GÜZELDİ'
Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim.
Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım."
"Burada özel bir televizyon programının çekimlerini de gerçekleştireceğiz" dedi.
İskelede vakit geçirdiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Alessandra Ambrosio, gönderisine Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" şarkısı eklemeyi ise ihmal etmedi.