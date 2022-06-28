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Haberler Magazin Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris'te!

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris'te!

Dünayca ünlü Brezilyalı top model Allessandra Ambrosio, iş için geldiği Marmaris'te tatil yaptı. Ünlü model, sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaştı.

28.06.2022, 17:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 17:07

Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio önceki gün Marmaris'e geldi.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris’te!

Menajeriyle bir davet için geldiği Türkiye'ye bir kez daha hayran kalan Brezilyalı model; geceliği 5 bin euro olan otelinden de sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris’te!

'MAVİ TUR ÇOK GÜZELDİ'

Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris’te!

Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım."

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris’te!

"Burada özel bir televizyon programının çekimlerini de gerçekleştireceğiz" dedi.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Marmaris’te!

İskelede vakit geçirdiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Alessandra Ambrosio, gönderisine Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" şarkısı eklemeyi ise ihmal etmedi.

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