Behzat Uygur evlilik yıl dönümünü kutladı

Nejat-Necla Uygur çiftinin en küçük oğulları Behzat Uygur, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiren Uygur, geçtiğimiz aylarda ilginç bir paylaşımda bulunmuştu.
Merhum tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından 1990 yılında dünyaevine girdiği eşi Çiğdem Uygur ile olan fotoğrafını yayınlayarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Nejat-Necla Uygur çiftinin en küçük oğulları Behzat Uygur, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiren Uygur, geçtiğimiz aylarda ilginç bir paylaşımda bulunmuştu.
"SENİN İLİŞKİLERİNE PRODÜKSİYON MU YAPACAĞIM"
Uygur'un bir hayranı oyuncuya sürekli "Üstadım nasılsın? Sizden bir ricam var. Video çekip yollar mısınız?" diye mesajlar göndermeye başladı. İlk mesaja cevap vermeyen Uygur, aynı kişiyi bu sefer farklı bir kız arkadaşı için video istediğini görünce engellemişti.
Instagram hesabından gelen mesajları ifşa eden oyuncu, "17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?" diyerek tepki göstermişti.
"28 HAZİRAN 1990"
Uygur, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. 32 yıl önce nikah masasına oturduğu, iki çocuğunun annesi Çiğdem Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren Behzat Uygur, evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Yıllar önce yayınlanan 'Şahane Pazar' programıyla hafızalara kazınan Behzat Uygur, eşi ile nikahta çekilen bu fotoğrafı, sosyal medya hesabından "28 Haziran 1990..." notuyla yayınladı.
Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Uygur'un fotoğrafına Emine Ün ve Nilgün Belgün gibi ünlü isimler yorum yaptı.