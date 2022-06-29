Behzat Uygur evlilik yıl dönümünü kutladı

"SENİN İLİŞKİLERİNE PRODÜKSİYON MU YAPACAĞIM"

Uygur'un bir hayranı oyuncuya sürekli "Üstadım nasılsın? Sizden bir ricam var. Video çekip yollar mısınız?" diye mesajlar göndermeye başladı. İlk mesaja cevap vermeyen Uygur, aynı kişiyi bu sefer farklı bir kız arkadaşı için video istediğini görünce engellemişti.