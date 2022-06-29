Haberler Magazin Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat'a dava açtı!

İş insanı Gaffar Aydın ile bir stil yarışmasıyla adını duyuran Nazlı Hamarat'ın 2018 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi. İkili sonrasında ise ayrılma kararı aldı. Gaffar Aydın, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği Nazlı Hamarat'a velayet davası açtı. Aydın, davada dikkat çeken ifadelerde bulundu.