Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat’a dava açtı!

Sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
İş insanı Gaffar Aydın ile bir stil yarışmasıyla adını duyuran Nazlı Hamarat'ın 2018 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi. İkili sonrasında ise ayrılma kararı aldı. Gaffar Aydın, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği Nazlı Hamarat'a velayet davası açtı. Aydın, davada dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
Çift daha sonra ayrıldı.
Nazlı Hamarat'ın çocuğunu kendisine göstermediğini iddia eden Gaffar Aydın, 'velayet' davası açtı.
Aydın'ın avukatı, "Nazlı Hanım, yaptığı ürün reklamlarında çocuğunu da kullanmaktadır."
Akşam'da yer alan habere göre; mahkeme, Hamarat'ın tanıkları oyuncu Nurseli İdiz ile kızı Elif'in tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
"Cinsiyetine uygun kıyafetler giydirilmeyen çocuk, babasıyla da görüştürülmüyor" dedi.