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Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat'a dava açtı!

İş insanı Gaffar Aydın ile bir stil yarışmasıyla adını duyuran Nazlı Hamarat'ın 2018 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi. İkili sonrasında ise ayrılma kararı aldı. Gaffar Aydın, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği Nazlı Hamarat'a velayet davası açtı. Aydın, davada dikkat çeken ifadelerde bulundu.

29.06.2022, 15:46 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 15:47

Sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat’a dava açtı!

Çift daha sonra ayrıldı.

Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat’a dava açtı!

Nazlı Hamarat'ın çocuğunu kendisine göstermediğini iddia eden Gaffar Aydın, 'velayet' davası açtı.

Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat’a dava açtı!

Aydın'ın avukatı, "Nazlı Hanım, yaptığı ürün reklamlarında çocuğunu da kullanmaktadır."

Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat’a dava açtı!

Akşam'da yer alan habere göre; mahkeme, Hamarat'ın tanıkları oyuncu Nurseli İdiz ile kızı Elif'in tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Gaffar Aydın çocuğunun annesi Nazlı Hamarat’a dava açtı!

"Cinsiyetine uygun kıyafetler giydirilmeyen çocuk, babasıyla da görüştürülmüyor" dedi.

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