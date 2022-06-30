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Haberler Magazin Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

Bir süredir ekranlardan ve podyumlardan uzak duran Ebru Destan önceki gün Florya'da bir balıkçıda görüntülendi. Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!..

30.06.2022, 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 11:24

Ebru Destan geçen gün Florya'da bir balıkçıdaydı.

Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

Eski manken ilginç bir olaya imza attı.

Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

'KIYAMADIM İŞTE!'

Posta'nın haberine göre; Lokantadaki canlı ıstakozu 5 bin TL'ye aldı ve herkesin şaşkın bakışları arasında denize bıraktı! Ebru, "Kıyamadım işte" dedi.

Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

Ebru Destan'ın 2011 yılında dünyaevine girdiği ve 2016'da ayrılık kararı aldığı Mete Okay İnan'dan Oktay ve Ali adında iki oğlu var.

Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

Ünlü manken geçen yıl boşanma süreci hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

"Boşanma gerçekleşti ancak eski eşim velayet konusunda ısrar ettiği için dava devam ediyor. Korona girdi, hayatta bir şeyler oldu falan her şey aksadı.

Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

Velayet davası canımı sıkan bir şey çünkü çocuklarıma zaten neredeyse dört buçuk senedir maddi manevi kendim bakıp kendim büyütüyorum. Her şey bende."

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