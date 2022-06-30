Ebru Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!

Ebru Destan geçen gün Florya'da bir balıkçıdaydı.
Bir süredir ekranlardan ve podyumlardan uzak duran Ebru Destan önceki gün Florya'da bir balıkçıda görüntülendi. Destan balıkçıdan ıstakoz alıp, bakın ne yaptı!..
Ebru Destan geçen gün Florya'da bir balıkçıdaydı.
Eski manken ilginç bir olaya imza attı.
'KIYAMADIM İŞTE!'
Posta'nın haberine göre; Lokantadaki canlı ıstakozu 5 bin TL'ye aldı ve herkesin şaşkın bakışları arasında denize bıraktı! Ebru, "Kıyamadım işte" dedi.
Ebru Destan'ın 2011 yılında dünyaevine girdiği ve 2016'da ayrılık kararı aldığı Mete Okay İnan'dan Oktay ve Ali adında iki oğlu var.
Ünlü manken geçen yıl boşanma süreci hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Boşanma gerçekleşti ancak eski eşim velayet konusunda ısrar ettiği için dava devam ediyor. Korona girdi, hayatta bir şeyler oldu falan her şey aksadı.
Velayet davası canımı sıkan bir şey çünkü çocuklarıma zaten neredeyse dört buçuk senedir maddi manevi kendim bakıp kendim büyütüyorum. Her şey bende."