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Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

Yeşilçam'ın duayen ismi Cüneyt Arkın, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sanat camiasını ile sevenlerini yasa boğan Cüneyt Arkın için sabah saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törende usta sanatçının çocukları konuşma yaptı. Murat Arkın, "Bugün sizlerin sayenizde şunu anladım. Bizim ailemiz sandığımızdan çok daha büyük, çok daha güzelmiş." ifadelerini kullanarak gözyaşlarını tutamadı.