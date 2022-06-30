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Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

Yeşilçam'ın duayen ismi Cüneyt Arkın, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sanat camiasını ile sevenlerini yasa boğan Cüneyt Arkın için sabah saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törende usta sanatçının çocukları konuşma yaptı. Murat Arkın, "Bugün sizlerin sayenizde şunu anladım. Bizim ailemiz sandığımızdan çok daha büyük, çok daha güzelmiş." ifadelerini kullanarak gözyaşlarını tutamadı.

30.06.2022, 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 15:46

Türkiye sinema tarihinin en büyük isimlerinden birini daha kaybetti.

Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

28 Haziran'da kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

Burada düzenlenen törende Arkın'ın çocukları birer konuşma yaptı.

Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

Arkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

"O HAYATINDA HEP MİLLETİM DEDİ"

Duygu dolu anların yaşandığı törende ünlü oyuncunun oğlu Murat Arkın, konuşmasında babasının övülmeyi sevmediğini belirterek, "Babam övülmeyi, övünmeyi çok seven bir insan değildi.

Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

O hayatında hep milletim dedi. Halkım dedi. Vatanım dedi. O şimdi cennete gitti. Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar." diye konuştu.

Murat Arkın: Birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın!

"BİRLEŞTİRİCİ BİR İSİM OLMUŞ CÜNEYT ARKIN"

Gözyaşlarını tutmakta zorluk çeken Arkın, "Dini, dili, ırkı, meshebi, rengi, politik, görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı uzlaştığı birleştirici bir isim olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize." dedi.

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