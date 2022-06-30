Seray Kaya'nın "Bir Küçük Gün Işığı" dizisindeki partneri belli oldu

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden Atv'nin izleyicisiyle buluşacak olan dizinin 'Bir Küçük Gün Işığı'nın erkek başrol oyuncusu belli oldu.
Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan,'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde başrol olan Seray Kaya'nın partneri de belli oldu.
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden Atv'nin izleyicisiyle buluşacak olan dizinin 'Bir Küçük Gün Işığı'nın erkek başrol oyuncusu belli oldu.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizide Seray Kaya Elif, Berk Oktay ise Fırat karakterine hayat verecek.
İKİLİ İLK KEZ OKUMA PROVALARINDA BİR ARAYA GELDİ
İkili NGM'de gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya gelerek objektiflere birlikte poz verdiler.
Cast ve ön hazırlık çalışmaları devam eden dizi Temmuz ayında sete çıkacak.
Sıcacık anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda Atv'de.