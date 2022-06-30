Haberler Magazin Seray Kaya'nın "Bir Küçük Gün Işığı" dizisindeki partneri belli oldu

Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan,'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde başrol olan Seray Kaya'nın partneri de belli oldu.