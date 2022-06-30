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Haberler Magazin Seray Kaya'nın "Bir Küçük Gün Işığı" dizisindeki partneri belli oldu

Seray Kaya'nın "Bir Küçük Gün Işığı" dizisindeki partneri belli oldu

Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan,'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde başrol olan Seray Kaya'nın partneri de belli oldu.

30.06.2022, 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 16:21

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden Atv'nin izleyicisiyle buluşacak olan dizinin 'Bir Küçük Gün Işığı'nın erkek başrol oyuncusu belli oldu.

Seray Kaya’nın Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki partneri belli oldu

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizide Seray Kaya Elif, Berk Oktay ise Fırat karakterine hayat verecek.

Seray Kaya’nın Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki partneri belli oldu

İKİLİ İLK KEZ OKUMA PROVALARINDA BİR ARAYA GELDİ

İkili NGM'de gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya gelerek objektiflere birlikte poz verdiler.

Seray Kaya’nın Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki partneri belli oldu

Cast ve ön hazırlık çalışmaları devam eden dizi Temmuz ayında sete çıkacak.

Seray Kaya’nın Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki partneri belli oldu

Sıcacık anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda Atv'de.

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