Survivor Turabi’den Acun Ilıcalı açıklaması!

Survivor'da dün akşam bir sezonun daha sonuna gelindi. Finale Adem ve Nisa kalmıştı. İkisi de halk oylamasına çıktı. Nisa Bölükbaşı, Adem'den daha fazla oy olarak 2022 Survivor şampiyonu oldu.
Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor tarihinin ikinci kadın şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyayı ikiye böldü. Yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'ya haksızlık yapıldığını dile getiren anne Gülhayat Karacakaya ise gündem oldu. Eski Survivor şampiyonu Turabi'den de Acun Ilıcalı açıklaması geldi.
Survivor'da dün akşam bir sezonun daha sonuna gelindi. Finale Adem ve Nisa kalmıştı. İkisi de halk oylamasına çıktı. Nisa Bölükbaşı, Adem'den daha fazla oy olarak 2022 Survivor şampiyonu oldu.
Böylelikle Nisa, Survivor tarihinde 1. olan 2. kadın yarışmacı olmuş oldu. 2010 yılında da Merve Oflaz kupayı kaldırmıştı.
Survivor yarışmasından üçüncü olarak elenen ve finale kalmayı kaçıran Batuhan Karacakaya'nın annesi, sosyal medya hesabından şok bir paylaşım yaptı. "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun!"
"On gündür her yere yazdım, çırpındım, oğlumun hakkı yine yenecek dedim. Karşılık bulamadım, ben kimim ki? Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sade hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor! Gitti oğlumun emekleri" yazdı.
Acun Ilıcalı, bu yoruma sessiz kalmadı. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı."
"Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?"
Survivor'un eski şampiyonu Turabi de tepkilere sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaşanan bu tartışmayla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Eski şampiyon Turabi açıklamasında, "Acun abiyle çok kavga ederdim. Birbirimize çok girmişliğimiz vardır ama asla kimsenin hakkını yemez" dedi.