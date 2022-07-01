Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Teoman ayaküstü soruları cevapladı.
Ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ve soruları yanıtlayan Teoman, oynadığı reklam filmi üzerinden 2 milyon TL'ye yakın para aldığı üzerine de açıklama yaptı.
Posta'nın haberine göre; Muhabirlerin "Teoman Bey, rapçi Çakal ile fotoğraf paylaştınız. Acaba bir düet rap şarkı mı geliyor?" sorusuna yanıt verdi.
Teoman "Ben gençleri seviyorum, onlarla bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Fakat ben Rap yapmayabilirim" dedi. Geçtiğimiz günlerde de Aleyna Tilki, Teoman ile olan bir fotoğraf paylaştı.
'Birlikte bir proje mi olacak?' haberlerine şarkıcı, "Ben kızcağız ile daha önceden tanışmıştım. Bir proje yok ama dediğim gibi ben gençleri seviyorum, güzel şeyler yapıyorlar" dedi.
Muhabirlerin "Teoman Bey bir gözlük firmasının reklamında oynadınız ve çıkan habere göre 2 milyon TL'ye yakın para aldığınız yazıldı. Böyle bir rakam para aldınız mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu...
"Hayır tabii ki bu bir yalan. Ben böyle bir büyük rakam para almadım. Cüzii bir rakamdı."
"Böyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı. O doğru değil yalan" dedi.