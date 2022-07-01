  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

Ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ve soruları yanıtlayan Teoman, oynadığı reklam filmi üzerinden 2 milyon TL'ye yakın para aldığı üzerine de açıklama yaptı.

01.07.2022, 12:44 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022, 12:45

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Teoman ayaküstü soruları cevapladı.

Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

Posta'nın haberine göre; Muhabirlerin "Teoman Bey, rapçi Çakal ile fotoğraf paylaştınız. Acaba bir düet rap şarkı mı geliyor?" sorusuna yanıt verdi.

Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

Teoman "Ben gençleri seviyorum, onlarla bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Fakat ben Rap yapmayabilirim" dedi. Geçtiğimiz günlerde de Aleyna Tilki, Teoman ile olan bir fotoğraf paylaştı.

Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

'Birlikte bir proje mi olacak?' haberlerine şarkıcı, "Ben kızcağız ile daha önceden tanışmıştım. Bir proje yok ama dediğim gibi ben gençleri seviyorum, güzel şeyler yapıyorlar" dedi.

Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

Muhabirlerin "Teoman Bey bir gözlük firmasının reklamında oynadınız ve çıkan habere göre 2 milyon TL'ye yakın para aldığınız yazıldı. Böyle bir rakam para aldınız mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu...

Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

"Hayır tabii ki bu bir yalan. Ben böyle bir büyük rakam para almadım. Cüzii bir rakamdı."

Teoman: Hayır tabii ki bu bir yalan!

"Böyle büyük bir para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı. O doğru değil yalan" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA